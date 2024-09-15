الله اكبر .... صاروخ اطلقه ابطال انصار الله في اليمن يسقط وسط تل ابيب

افادت وسائل اعلام قبل قليل ان صاروخا اطلقه ابطال انصار في اليمن قد سقط وسط تل ابيب مخلفا دمار كبيرا واشتعال النيران في منطقة واسعة هناك

واوضحت وسائل الاعلام ان الصاروخ سقط قرب شارع رقم واحد الواصل بين "تل أبيب" والقدس قرب مستوطنة "كفار دانيال"

فيما اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم إطلاق عدد كبير من الصواريخ الاعتراضية المختلفة على الصاروخ ولم يتم اعتراضه

وكأنباء أولية ان الصاروخ اصاب إصابة مباشرة لمحطة للكهرباء جنوب شرق "تل أبيب"