كريات شمونة تحترق بفعل صواريخ ابطال حزب الله

افادت مصادر صحفية اليوم الاثنين ان كريات شمونة قد احترقت بغعل صواريخ ابطال حزب الله التي اطلقت على تلك المنطقة فمنذ عصر اليوم ولحد هذه اللحظة النيران مشتعلة في اجزاء واسعة من المنطقة ونشرت مقاطع فيديو تبين الحرائق الهائلة هناك

وقامت وكالة انباء براثا بنشر تلك المقاطع في قناتها على برنامج التواصل الاجتماعي التليكرام وبامكان متصفحي الوكالة الاطلاع عليها

وبحسب وسائل إعلام العدو فان الحرائق بدات بالتهام المنازل في كريات شمونة

فيما قالت يديعوت أحرونوت ان المستوطنين المتبقين في "كريات شمونة" يتوسلون للمساعدة؛ بسبب الحرائق الكبيرة والمستمرة، بعد قصف حزب الله.