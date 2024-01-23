مصادر صحفية من غزة : الجيش الصهيوني تعرض لمجزرة كبيرة اليوم

افادت مصادر صحفية من غزة اليوم ان الجيش الصهيوني تعرض لمجزرة كبيرة في مخيم المغازي وخان يونس غزة حيث قتل عدد كبير من الضباط الاحتياط والجنود فضلا وقوع جرحى ايضا . نتيجة لهذين الحدثين الامنيين

واوضحت المصادر ان الحدث الامني الذي تحدث به مراسل القناة 12 الاسرائيلية تمثل بتفجير خمس بنايات نتيجة تفخيخها من قبل المقاومة الاسىلامية الفلسطينية البطلة

مشيرا الى ان عددا كبيرا من ضباط وجنود الجيش الصهيوني كان بداخل احدى البنايات التي تم تفخيخها وتفجيرها عندما قامت دبابة صهيونية باستهداف بناية مفخخة كانت متصلة بالبنايات الاخرى مما ادى الى تهديم البنايات على القوة الاسرائيلية الكبيرة وقتل واصيب عدد منهم

واشارت المصادر ان حدثا امنيا اخر حصل في خانيونس مماثلا لما حصل في مخيم المغازي

وتوقعت المصادر ان يوم غد سيتم الاعلان عن عدد القتلى والجرحى في صفوف احفاد القردة والخنازير