نتنياهو لا تعبث معنا..!

ناجي أمهز ||

اسمع أيها الأحمق القادم من عالم سحر الكابالا لتمارس طقوسك الدموية على المساكين، لا تعبث معنا، نحن لسنا عرب أغبياء، نحن قادرون على لعن ساعة تاريخ مولدك، وسحلك في الشوارع وإفراغ أحشائك من عقلك الفارغ.

عندما أخبرنا العالم أن رئيس أمريكا القادم هو ترامب قالوا من هو ترامب ووصل ترامب للرئاسة.

وعندما اخبرناهم ان ترامب سيحاسب، قالوا لم يحاسب رئيس امريكي من قبل لتتم محاسبة ترامب، وتمت محاسبة ترامب، وتحول إلى كراكوز يقدم العروض المسرحية في شوارع واشنطن، فقط لانه تجاوز حدود الطاقة، واصبح عبرة لمن اعتبر.

لا تعبث معنا.

نحن نجيد لغتكم جيدا.

ونفهم إشارتكم ورموزكم جيدا.

ونعرف بماذا تفكرون جيدا.

وندرك أين نقصفكم بالسلاح واين نضربكم بالكلمة جيدا.

لا تعبث معنا.

تذكر يا نتنياهو: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.

وأول ما أنزل على رسول الإسلام محمد، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم،

ونحن أتباع ال بيت محمد. نقرأ ونكتب بقلم الرصاص وأيضا نمتلك الرصاص، حقا أننا لا نتملك الطائرات الحربية ولا الأساطيل البحرية، لكن نتملك كل أساسيات المعرفة والقوة، لنحول حياتك وحياة كيانك واعدائنا إلى جحيم، إلى جهنم لن تستطيع لا أنت ولا غيرك البقاء فيه.

كتبت عنك في 1 – 9 – 2023: هل تتم تصفية نتنياهو وأعضاء حكومته،

كثير استغربوا هذا الكلام كيف تتم تصفية نتنياهو وهو اليوم أقوى من أمريكا وروسيا معا، نتنياهو الذي يقود معركة أوكرانيا ضد روسيا لم يستطع بوتين أن يوجه له كلمة واحدة، نتنياهو الذي لم يعترف برئاسة بايدن يتم تصفيته، اعتقدوا أنني أبالغ، ما كاد يمر 40 يوميا على المقال، 7 – 10 – 2023 عملية طوفان الأقصى، حتى انقلب كل شيء عليك وعلى حكومتك وجنرالتك، وأصبح الأقوى من أمريكا وروسيا يحتاج أن يأتيه العجوز بايدن لإيقافه على قدميه، ولن تقف أو تنهض أيها المجرم، لقد سقطت ورقتك، ووضع على رأسك النقطة السوداء.

نتنياهو نحن عقلنا لا يشبه غالبية العقول العربية التي لا تميز الأمور، ولو كانت هذه الغالبية تميز، لأدركت أن الإمام الحسين بن علي هو صاحب الحق والحق معه، لكن عنادهم وعصبيتهم جعلتهم ينقلبون على الحق ويبايعون يزيد بن معاوية، ويزيد معروف أنه غير مؤهل للحكم، ولا يمتلك الأخلاقيات كما أنه أحمق، وحتى يومنا هذا رغم كل ما فعله يزيد في الأمة العربية والإسلامية، ما زال هناك من يدافع عن يزيد.

نحن نعرف قوتك يا نتنياهو وهي في هؤلاء القادة العرب الذين تم استنساخهم من جينات يزيد ومن أتباعهم الذين قال عنهم معاوية: أبلغ عليا أنى أقابله بمائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل. ويضيف: وابلغه عن طاعتهم لي أنني صليت بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة فى يوم الأربعاء»!!،

وكما قتل يزيد الإمام الحسين، تسعى غالبية الحكام العرب ومن معهم اليوم إلى قتل القدس والقضية الفلسطينية...

ورغم كل الذين معهم ومن يدعمهم سنمنعهم من قتل القضية الفلسطينينة.

يا نتنياهو انت وهؤلاء لا تعلمون انه ومنذ استشهاد الإمام الحسين إلى اليوم وعلى مر مئات السنين تدربنا على كافة الفنون القتالية والمهارات العقلية وتعلمنا وتطورنا وتحولنا الى حزب الله.

نتنياهو حقيقة يقال عن حزب الله انه من الملائكة، ولكن لا تنسى ان عزرائيل نفسه أيضا من الملائكة.

انت يا نتنياهو لا تعرف شكلنا الحقيقي،

شكلنا الحقيقي يشاهده فقط الاموات اثناء مواجهتنا، لذلك عليك الذهاب الى الجحيم لتسالهم عنا.

لا تعبث معنا،

نتنياهو، أنت تعرف أنك انتهيت، واليوم الجميع يسعى لتصفيتك، لأنهم يعلمون أن حياتك هي مقابل موت إسرائيل، لذلك سيقتلونك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إسرائيل التي أنت قتلتها، من شدة رعبك منا.

جعلناك تعيش القلق والرعب، حتى اصبحت عاجزا على التمييز واتخاذ القرار، وهذه النتيجة.

نتنياهو ابلغوك انه ان اوان رحيلك، وانت تطبق المثل القائل يا رايح كتر قبايح يا قبيح يا ابن القبيحة، ارحل.