لبنان/ خيمة حزب الله هدف زيارة هوكشتاين..!

ناجي امهز ||

خيمة حزب الله هدف زيارة هوكشتاين وتسونامي عقوبات سيجتاح سياسي لبنان واقتراب نهاية العالم.

حتما تذكرون مقالي الذي كتب منذ حوالي الشهر وكان عنوانه: هل يخرج الحزب نفسه من السياسة ويعود إلى حالة ما قبل 2005

والذي جاء في جزء منه أن مهمة لودوريان أفشلت وقد انتهت وخسر الشيعة فرصة فرنسية كبيرة، وعلى الرغم من رفض ومكابرة غالبية المحللين الاستراتيجيين فكرة انتهاء مهمة لودويان ،

حتى الأمس عندما صرح السيد مباشرة أن مهمة لودويان انتهت عندما قال "سيأتي ‏الموفد الفرنسي؟ متى سيأتي الموفد الفرنسي؟ وماذا سيحمل معه من أفكار؟ قديمة أو ‏جديدة؟ كيف ستتعاطى القوى السياسية؟ لا شك عندما ندخل في شهر أيلول نكون قد ‏دخلنا في مرحلة مهمة جدا زمنيا على مستوى الاستحقاق الرئاسي."

إذا الشق الأول من المقال طبق بحرفيته.

ومن يتابع المقال سيجد في الشق الثاني منه وقد جاء فيه:

(((وما سمعناه عن التقارب بين الحزب والتيار، هو حصل بعد أزمة الخيمة الموجودة في مزارع شبعا المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي، " " "أنا لا أقول إن هذا التقارب الذي أعلنه الوزير باسيل هو من أجل حل هذه الأزمة، ربما التوقيت جاء بالصدفة بين الحديث عن التقارب وزيارة هوكشتاين إلى فلسطين المحتلة" " "، وربما ينجح الوزير باسيل بحل هذه الأزمة كما نجح بترسيم الحدود البحرية، أصلا لا شيء مستبعد لأنه بعد كل ما قام به الوزير باسيل بحق الثنائي الشيعي ومن ثم الكلام عن عودة الحوار، يجعلنا نقول، كما قال لودوريان موفد الرئيس ماكرون، إنه مصدوم.)))

ومن بعض الرسائل التي وصلتني، منهم من قال، هل تقصد ان الوزير باسيل يحاول اعادة التواصل مع الحزب وفتح حوار من اجل المساهمة بحل الازمة الحدودية كما نجح بترسيم الحدود البحرية عله يرفع اسهمه لدى الإدارة الامريكية او يرفع العقوبات عنه.

ومنهم من قال، وخاصة المحللين الاستراتجيين، ان كنت تقصد ان هوكشتاين سيعود الى لبنان، فانه لن يأتي ولن يتكرر سيناريو ترسيم الحدود البحرية.

وبالامس بعد التأكيد ان هوكشتاين سيأتي الى لبنان، اتصلت باحد المحللين الذي اكد لي ان هوكشتاين لن ياتي الى لبنان ولن يتدخل في الخيمة، كون الحزب لن يكرر سيناريو ترسيم الحدود البحرية، وقال لي لقد صدقت بالشق الاول بأن هوكشتاين قد يأتي الى لبنان، لكن مهمة هوكشتاين تتعلق بالتنقيب عن النفط فقط.

وللاسف حتى هذا التحليل للمحلل لم يصدق به، اذا نشر صباح اليوم في موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الولايات المتحدة تكثف جهودها لتهدئة التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ومنع اندلاع أعمال عدائية على الحدود. وأن عاموس هوشستين "يعني هوكشتاين" سيعمل على تهدئة التوترات على الحدود.

على كل حال تقريبا نصف المقال تحقق، يبقى النصف الثاني والذي سيتحقق منه والذي اشرت اليه اشارة، (((انه الوزير باسيل) يخشى المزيد من العقوبات والعزلة بحال وقف بوجه اللجنة الخماسية التي حذرت من التعطيل، لذلك يبحث عن ذريعة يبرر فيها افعاله السياسية.

والحقيقة ما يطبق على الوزير باسيل سيطبق على جميع الساسة وربما الوزير باسيل يسعى جهده كي لا يتصادم مع الغرب وفي الختام وبحال لم تنجح حل ازمة الخيمة برفع العقوبات عنه، ربما ينقلب على كل شيء ويذهب للتموضع الكامل وباعلى سقف مع المعارضة المسيحية، بالختام هناك حياته وبيئته الطبيعية واهله.

وعلينا ان لا ننسى المتغيرات التي تعصف في سورية، ومحاولة الامريكي قطع خطوط الامداد الايرانية عن سورية ولبنان، وهناك معلومات مؤكدة بهذا الخصوص انه يجب ان يتم اضعاف الحزب مهما كان الثمن،

لذلك كان تركيز السيد نصرالله على الاحتلال الامريكي، وتركيز السيد هذه المرة لفت انظار الجميع ربما يكون هناك تصادم مباشر بين الامريكيين والحزب.

لذلك بعد انتهاء مهمة هوكشتاين ومع انتهاء شهر ايلول ستكون هناك موجة تسونامي من العقوبات الامريكية ومع تطبيق غربي لها وبعض الدول العربية ستطبقها، وهذه العقوبات ستكون قاسية لدرجة انها قد تحول غالبية الساسة الى سجناء قصورهم، وقد ارادت الإدارة الامريكية ان تفهم الجميع كم هي جادة بفرض العقوبات من خلال ما فرضته من عقوبات على رياض سلامة، والساسة الكبار يعلمون من هو رياض سلامة بالنسبة للامريكيين، لذلك "الساسة الكبار" وصلتهم الرسالة، واول هؤلاء الكبار وليد بيك جنبلاط الذي لم يعد يريد حتى ان يغرد او يتحدث لو همس في السياسة.

وبالختام نصيحة الى الساسة استقيلوا ارحلوا هاجروا، عام 2018 قلت لكم ان وليد بيك جنبلاط تلقى الرسالة واعتزل السياسة وهو يستفيد من عامل الوقت بنقل زعامته الى نجله النائب تيمور، لانه يهتم بطائفته ويعرف ان اي تغييرا مفاجئا يزعزع اركان الطائفة، وصرح عشرات المرات انه مستعدا للمحاسبة وان يتحمل العقاب لكن لا ذنب لطائفته، بينما انتم لا تهتمون الا بانفسكم، بسبب عدم درايتكم بالسياسة الدولية اصلا من اين ستعرفون ماذ يجري في الساسة الدولية وانتم جل همكم جمع الاموال والهز براسكم للغرب،

واعتقادكم ان السياسة هي تقديم المعونات ووضع الحرس وركوب المواكب، والبقاء في المناصب.

لا علينا هذا قدر الشعب الذي اختاركم

اما بالنسبة الى الذين سالوني وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف موافقة الغرب على ضربات نظام كييف على شبه جزيرة القرم بأنها اقتراب لنهاية العالم

انصحكم بالعودة الى مقالي الذي نشر قبل عام ونصف وقد جاء فيه شرح كامل عما يجري وما صرح فيه ميدفيديف هو نفس النص الذي في المقال الذي نشر قبل عام ونيف، عنوان المقال:

الحرب الروسية الاوكرانية بدات ماذا سيحصل؟ ناجي امهز