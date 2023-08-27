سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان/  المبادرة الفرنسية انتهت إلى غير رجعة..!

33 2023-08-27

 ناجي أمهز ||

 

اليوم قال الكاتب والمحلّل السياسي جوني منيّر: "المبادرة الفرنسية سقطت في إجتماع الدوحة ولودريان⁩ أخبر محمد رعد في بيروت أن مبادرة ⁧فرنجية⁩ انتهت ما قاله الاستاذ منير كتبته منذ شهر تقريبا في 31 تموز 2023 بمقال عنوانه: هل يخرج الحزب نفسه من السياسة ويعود الى حالة ما قبل 2005. بقلم ناجي امهز جاء في المقال ، وبالكلام عن زيارة لودريان السابقة (21 – 6 – 2023) حيث كان يعتقد بأن مهمته ستكون سهلة، وخاصة أنه يقوم بمهمة لإيصال مرشح الثنائي الشيعي، ليتفاجأ بحجم موقف المعارضة المسيحية وخصوصا التيار الوطني الحر الرافض لترشيح سليمان فرنجية، مما جعله يهرول مسرعا إلى فرنسا ويخبرهم أنه يجب الرجوع فورا إلى اللجنة الخماسية لأن حجم فرنسا في لبنان لا يمكنه الإتيان بمختار مش رئيس جمهورية (صدقا لا أبالغ)، وبعد أن أبلغت فرنسا الثنائي الشيعي عن تقلص دورها، بدا بعض جهابذة السياسة الشيعية مهاجمة فرنسا، مما زاد الطين بلة. ومن تابع زيارة لودريان بالأمس يستغرب تكراره مع كل جملة "أنا أمثل اللجنة الخماسية"، وكأنه يقول للجميع لقد انتهت المبادرة الفرنسية إلى غير رجعة، والخاسر الأكبر من خروج فرنسا من المشهد السياسي اللبناني هم الشيعة وللأسف..

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