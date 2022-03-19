سوريا - لبنان - فلسطين

الاسد يكسر الحصار..!


محمد صادق الحسيني ||   الامارات تتفلت من اميركا في لحظة ضعفها وتتموضع بالقرب من روسيا في لحظة صعودها الاسد يقتحم عرين العدو ويكسر حلقاته المتقدمة باقتدار ايراني وقتال روسي شرس هذا هو معنى زيارة الاسد في لحظة التحول العالمية الراهنة للامارات  زيارة الاسد للامارات كسر عملي لارادة الاسرائيليين والاميركيين في لحظة تحول عالمية مهمة  تحاول قوى كثيرة في العالم التفلت من الهيمنة الاميركية مدعومة باقتدار ايران  وشجاعة بوتين وقتاليته في الملف الاوكراني ولولاهما لما امكن تحقق مثل هذه الزيارة محطة مهمة من محطات التحول التي ينتظرها الاقليم حتى قبل انتهاء معركة روسيا في اوكرانيا وحسمه المتوقع لها باقتدار. انها النتائج السريعة لتحول مركز ثقل العالم من المغرب الى المشرق وميل موازين القوى لصالح قوى محور المقاومة واصدقائها على حساب الاحادية الاميركية وهيمنتها. عالم ينهار  عالم ينهض بعدنا طيبين قولوا الله 
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