غارات إسرائيلية غادرة تضرب جنوبي لبنان

​استهدفت غارات جوية إسرائيلية غادرة ، مساء الخميس، منطقة البقاع شرقي لبنان.

واستهدفت الغارات منطقة غربي بعلبك، وتركزت على أطراف بلدة شمسطار ومرتفعات بوداي وحربتا في البقاع شرقي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم بنى تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله بمنطقة بعلبك في لبنان.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات العنيفة التي هزت البقاع تلاها تحليق متواصل ومكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.