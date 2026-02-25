سوريا - لبنان - فلسطين

مسؤول في حزب الله: مهاجمة السيد الخامنئي خط أحمر وسنتدخل


اكد مسؤول في حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إن الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجهت الولايات المتحدة ضربات محدودة إلى إيران مع تحذيره من أن الهجوم ضد سماحة السيد  علي الخامنئي خط أحمر.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته: "إذا كانت الضربات الأمريكية لإيران محدودة فموقف حزب الله هو عدم التدخل عسكريا.. لكن إن كان هدف واشنطن إسقاط النظام الإيراني أو استهداف شخص المرشد فالحزب سيتدخل حينها".

وشدد المسؤول على أن أي هجوم ضد آية الله السيد الخامنئي سيكون "خطاً أحمر".

ووفقا له، في حال شنّ هجوم على النظام الإيراني فإن إسرائيل "ستشن حربا على لبنان لا محالة".

وتخشى السلطات اللبنانية تدخل حزب الله الذي لا يزال يمتلك صواريخ، في حال انخرطت إسرائيل في حرب إقليمية ضد إيران.

وأصدرت الخارجية الأمريكية تعليمات بمغادرة جميع الدبلوماسيين غير الضروريين وعائلاتهم لبنان، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

وزاد هذا الإجراء من المخاوف اللبنانية من أن يتحول لبنان إلى ساحة في ظل المواجهة بين واشنطن وطهران، خصوصا أن حزب الله كان قد أعلن في وقت سابق اصطفافه مع الموقف الإيراني، بينما يعمل لبنان على اتصالات داخلية مع الحزب وخارجية مع الدول الصديقة، للنأي بلبنان عن أي مواجهة.

وتلقى لبنان رسائل تحذير دولية من مغبة انخراط حزب الله في المواجهة، وأفادت بعض الرسائل بأن تل أبيب سترد بقوة في حال انخرط الحزب في الحرب مع إيران، عبر استهداف البنية التحتية اللبنانية ومن بينها مطار بيروت.

وأعلن أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، الشهر الماضي، أن الحزب لن يكون على الحياد في مواجهة أي عدوان أمريكي - إسرائيلي يستهدف إيران أو أي ساحة من ساحات المنطقة، لافتا إلى أن كيفية التصرف وتوقيته وتفاصيله تحدد وفق المعركة والمصلحة في الوقت المناسب.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء تضامني مع إيران وقيادتها في الضاحية الجنوبية لبيروت، لفت الشيخ قاسم إلى أن لبنان يتعرض لضغوط عسكرية وسياسية متواصلة، مع إبقاء التهديد بالحرب قائما في محاولة لدفعه نحو الاستسلام.

وقال الشيخ قاسم إن جهات عدة خلال الشهرين الماضيين، نقلت إلى الحزب استفسارات مباشرة حول موقفه في حال اندلاع حرب واسعة ضد إيران.

