خبير سوري: المخابرات التركية تشرف على عملية نقل 2500 إرهابي إلى اوكرانيا

كشف الخبير بقضايا الأمن الاستراتيجي السوري سعيد فارس السعيد، الأربعاء ، عن وجود نحو 2500 ارهابي تحت اشراف المخابرات التركية يستعدون الدخول الى اوكرانيا.

وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “2500 إرهابي يتواجدون في محافظة ادلب السورية يستعدون للمشاركة في الحرب ضد روسيا”.

وأضاف أن “المخابرات التركية سوف تشرف على عملية نقل الارهابيين إلى بولونيا ومن ثم أوكرانيا”، مشيرا الى أن “معظم هولاء الارهابيين من الجنسية السورية وجنسيات عربية وشيشانية”.

ولفت السعيد إلى أن “تركيا البلد المثالي لتامين ممرات امنة لعبور الارهابيبن الى بولونيا ومن ثم اوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي”.