سوريا - لبنان - فلسطين

خبير سوري: المخابرات التركية تشرف على عملية نقل 2500 إرهابي إلى اوكرانيا


كشف الخبير بقضايا الأمن الاستراتيجي السوري سعيد فارس السعيد، الأربعاء ، عن وجود نحو 2500 ارهابي تحت اشراف المخابرات التركية يستعدون الدخول الى اوكرانيا.

وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “2500 إرهابي يتواجدون في محافظة ادلب السورية يستعدون للمشاركة في الحرب ضد روسيا”.

وأضاف أن “المخابرات التركية سوف تشرف على عملية نقل الارهابيين إلى بولونيا ومن ثم أوكرانيا”، مشيرا الى أن “معظم هولاء الارهابيين من الجنسية السورية وجنسيات عربية وشيشانية”.

ولفت السعيد إلى أن “تركيا البلد المثالي لتامين ممرات امنة لعبور الارهابيبن الى بولونيا ومن ثم اوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير سوري: المخابرات التركية تشرف على عملية نقل 2500 إرهابي إلى اوكرانيا
حزب الله ينفي نفياً تاماً ما تداولته وسائل إعلامية حول وصول قوة إسرائيلية إلى مخبأ مسيّرات للمقاومة
حريق هائل وسط دمشق يسفر عن 7 ضحايا
لبنان/ وزير الخارجية يبيع الموقف..!
انيس النقاش ملهم فاق ملهميه…
لبنان/ بين الليلكي وحي ماضي والإوزاعي وحوشٌ تتجوَّل يمسك بها البطل؟
المسيَّرة "حسّان" أربكت قادة العدو ووجهت الضربة القاضية لصفقات القبة الحديدية
الحاج حسان اللقيس يصدم الكيان الصهيوني من تحت التراب. 
الرئيس اللبناني ينفي تأجيل الانتخابات النيابية
قتلة الحريري هم المستفيدون..!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك