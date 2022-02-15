سوريا - لبنان - فلسطين

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو


استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي وصل إلى سوريا لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في شرق المتوسط.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الوزير شويغو أطلع الرئيس السوري خلال اللقاء على سير المناورات البحرية الروسية في شرق المتوسط".

وأضافت: "تم بحث مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين في إطار القتال المشترك ضد فلول الإرهابيين الدوليين، والمساعدات الإنسانية الروسية للشعب السوري، الذي يعاني من عقوبات جائرة فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية".

من جهتها أفادت الرئاسة السورية في بيان لها أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ألطه الرئيس الأسد على سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس.

كما تناول الحديث "التعاون القائم بين الجيشين الروسي والسوري وخاصةً في موضوع مكافحة الإرهاب" حيث "جدد الوزير شويغو التأكيد على أن بلاده ستستمر في التعاون مع سوريا في هذا المجال حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها على الرغم من محاولات الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية إعادة تنشيطها بعد الخسائر التي لحقت بهذه التنظيمات، وستواصل مساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار العقوبات والحصار الجائر المفروض عليه" وفق بيان الرئاسة السورية.

 

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