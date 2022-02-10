سوريا - لبنان - فلسطين

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون مبنى قصر العدل


اقتحم محتجون لبنانيون، اليوم الخميس، مبنى قصر العدل في العاصمة اللبنانية للمطالبة بالإسراع في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.

واعتصم أهالي الضحايا والجرحى في انفجار المرفأ يرافقهم عدد من الناشطين أمام مبنى قصر العدل في بيروت ورفعوا الأعلام اللبنانية وصور الضحايا .

وأقفل الأهالي مداخل قصر العدل ثم أقدموا على اقتحامه للمطالبة بالإسراع بالبت بطلبات الرد المقدمة بحق قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، والتي أدت إلى كف يده منذ حوالي شهرين .

 

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