سوريا - لبنان - فلسطين

"قسد" تكشف مفاجأة تخص القصف التركي في سوريا


أصدر المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطيّة" مساء الأربعاء، بيانا بخصوص الهجوم الجوي التركي على ريف ديرك شمال شرقي سوريا.

وقالت "قسد" في البيان "إن الهجمات الواسعة لمرتزقة تنظيم "داعش" على سجن الحسكة وضعت خططها وبشكل مباشر بمساعدة تركيا، حيث أحبطت تلك الهجمات من قبل قواتنا، وبمساعدة ويقظة شعبنا في المنطقة، وذلك في الذكرى السنوية لتحرير كوباني".

وأضافت أنه "ومن أجل تحقيق مكاسب من الهجمات ولايجاد الفوضى في المنطقة من قبل مرتزقة تركيا، شنت بالتزامن مع الهجوم على سجن الحسكة هجمات على تل تمر وعين عيسى وعلى مناطق أخرى".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن "القوات التركية لم تحقق أهدافها من الهجمات على الحسكة، وتل تمر، وعين عيسى"، مشيرة إلى أن "قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن فتحت الأجواء أمامها".

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