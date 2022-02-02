قتلى وجرحى بقصف متبادل بين القوات التركية و”قسد” بريف حلب

كشفت وكالة “سانا” اليوم الاربعاء، عن مقتل واصابة 42 شخصا في مدينة الباب بريف حلب الشمالي جراء قصف متبادل بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، و”قسد” من جهة أخرى.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية وتقارير إعلامية متطابقة، أن “قصفا متبادلا بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها وبين الميليشيا (قسد) استمر لعدة ساعات بوتيرة عالية منذ صباح اليوم ما أدى إلى سقوط عدة قذائف صاروخية ومدفعية في الأحياء السكنية بمدينة الباب”.

وذكرت الوكالة إن “القصف المتبادل أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وإصابة نحو 32 آخرين ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “عدد القتلى مرشح للارتفاع جراء الإصابات البليغة بين المصابين نتيجة استمرار القصف المتبادل الذي أدى أيضا إلى نزوح عدد من العائلات من منازلها”.