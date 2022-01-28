سوريا - لبنان - فلسطين

رئيس الحكومة اللبنانية: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد


أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في 15آيار المقبل.

وقال ميقاتي، ردا على سؤال لأحد الصحافيين بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في السراي الحكومي: "صحيح أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الانتخابات النيابية، لكن نحن حتما لن ندعو إلى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح".

وشدد على أن "الانتخابات حاصلة في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل".

وأضاف: "إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب أولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الإسلامي، ونحن نعول على حكمة سماحته وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل".

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