سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان.. القضاء يحقق في قضية الاموال المفقودة لفحوص الـ"PCR"


كشف مدعي عام ديوان المحاسبة في لبنان، القاضي فوزي خميس، اليوم الاربعاء، أنه بدأ بالتحقيق في قضية الأموال المفقودة المرصودة لفحوص الـPCR في مطار بيروت الدولي.

وقال القاضي خميس إنه "باشر بالاستماع إلى مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض للتحقيق في فقدان أموال PCR بالمطار".

وكانت وزارة الصحة العامة في لبنان قد قررت ضرورة تسجيل الوافدين على المنصة الإلكترونية التابعة لها ودفع كلفة اختبار PCR على المنصة وفق آلية جديدة تعتمد واحدا من خيارين، بطاقة ائتمان أو وثيقة إلكترونية يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركة الطيران، على أن يقوم الركاب بتسليم الوصل لمندوبي وزارة الصحة العامة لدى وصولهم إلى المطار.

 

واعتبارا من 8 كانون الثاني الجاري، خفضت الوزارة كلفة الاختبار الإلزامي لجميع الوافدين فور وصولهم إلى المطار، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، بحيث تصبح 30 دولارا بدلا من 50 دولارا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان.. القضاء يحقق في قضية الاموال المفقودة لفحوص الـ"PCR"
بعد التوسُط الأميركي للقاء حزب الله، هل أدركَ الغلمان في لبنان مصيرهم؟
النأي بالنفس والكيل بمكيالين
أسباب الهجمة الإعلامية على الحزب، وأسباب انحسار الاعلام المقاوم
لبنان / تصفير العدادات في أرقام وزارة المالية ممكن.
منظومة مالية مجرمة تمهد لإفراغ لبنان من شعبه وبيعه
بعد رفع سقف الخطاب بين السيد نصرالله والملك سلمان هل نحنُ ذاهبون إلى مواجهة بالوكالة؟
أمل وحزب الله يعلنان المشاركة بجلسات مجلس الوزراء المخصصة للموازنة
هل تُصلِح التسويات، بعد الإنهيار، ما أفسدهُ اللصوص والتُجَار؟
لافروف: على الأكراد إطلاق حوار جاد مع دمشق وليس الأمريكيون من يحدد مصير سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك