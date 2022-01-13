سوريا - لبنان - فلسطين

القاضية عون تحدد موعدا جديدا للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان وتمنعه من السفر


أفادت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" عبر المحامي حسن بزي بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يمثل أمام النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون.

وحضر وكيله وأعلن تقدمه بطلب لرد القاضية عون عن النظر بملف التحقيق، وأن القاضية عون قررت دعوة سلامة إلى جلسة جديدة ثانية حددتها الثلاثاء المقبل.

وكانت القاضية عون فتحت تحقيقا جديدا مع الحاكم بناء على معلومات وردت في مقابلة صحفية مع المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني أعقبها تقديم "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" بشكوى ضد سلامة.

وأعلنت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أنها تقدمت بواسطة عدد كبير من محامي دائرتها القانونية بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال.

وأشارت المجموعة إلى أنه "تبعا لهذه الشكوى المعززة بعشرات المستندات والأدلة، أصدرت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبناء للطلب، قرارا قضائيا جريئا هو الأول من نوعه بحق الحاكم المدعى عليه قضى بمنعه من السفر بتاتا خارج الأراضي اللبنانية لضرورات قضائية ستحدد إجراءاتها تباعا، وقد تم تنفيذ القرار المنوه عنه بإبلاغه أصولا من جانب المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القاضية عون تحدد موعدا جديدا للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان وتمنعه من السفر
إلى روح المناضلة الفاضلة الراحلة السيدة سمر الحاج.
المشهد اليوم في الساحة النقدية اللبنانية
حكومة لبنان تخضع للإملاءات الخليجية؛ فبعد البحرين جاء دور السعودية
لبنان.. منع حاكم المصرف المركزي من السفر
لبنان وصلَ أخطر مراحله السياسية والجميع فوق اللغم
الجنون السعودي يصل إلى حد تفجير لبنان!..ولكن؟
مقتل ثلاثة جنود أتراك بانفجار على الحدود مع سوريا
لبنان في ظلام دامس
ما سِرّْ هجوم السيد نصرالله على السعودية؟!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك