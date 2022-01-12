المشهد اليوم في الساحة النقدية اللبنانية

د. علي حكمت شعيب *||

-الدولار يواصل ارتفاعه فوق ال ٣٣ ألف ليرة بفضل سياسات نقدية عاجزة عن كبحه أو متعمدة لرفعه إمعاناً في انهيار الليرة اللبنانية.

-القاضية عون تمنع حاكم مصرف لبنان من السفر براً وبحراً وجواً.

-القاضي طنوس يدخل إلى عدة مصارف لبنانية لأخذ بيانات محاسبية تتعلق بالتحقيق في اتهامات بالاختلاس ضد رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان.

-رئيس الحكومة ميقاتي يهدّد بالاستقالة في حال تمّ المس بالحاكم سلامة.

-سويسرا تحمي مصارفها ومصرفييها المتواطئة مع سلامة في سرقة وتهريب أموال اللبنانيين منذ عشرين عاماً.

-السفيرة الامريكية شيّا تستنجد برئيس المحلس النيابي الأستاذ نبيه برّي معوّلة على حكمته وحزمه للحؤول دون تصرف متهوّر يطيح بالحاكم سلامة لأنها تعتقد أن المحافظة عليه ضرورة وطنية في هذه المرحلة الدقيقة.

-ننتظر اليوم موقف البطريرك الماروني حامل لواء حماية سلامة.

#نترك الاستنتاج وأخذ العبرة لمن يعتبر.

* أستاذ جامعي الجامعة اللبنانية ـ بيروت