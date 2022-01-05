سوريا - لبنان - فلسطين

الليرة اللبنانية تسجل هبوطا تاريخيا امام الدولار


سجلت الليرة اللبنانية هبوطا تاريخيا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر الصرف 30 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي .

وفقدت العملة اللبنانية حوالي 95% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده العملة منذ 1997، فيما يئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وأرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الدولار إلى "عوامل عدة أهمها نفسي نتيجة فقدان الثقة تحت وطأة استمرار الأزمة الداخلية، ببُعديها السياسي والقضائي، والتي تظهر في عجز مجلس الوزراء عن الانعقاد على رغم أهمية الملفات المتراكمة".

وإلى جانب هذا العامل الأساسي، تساهم أسباب أخرى في ارتفاع الدولار، وهي: تراجع التحويلات نسبياً من الخارج في هذه الفترة، وانكماش التصدير الذي يُشكّل أحد روافد العملة الصعبة، وتقهقر السياحة الأجنبية بفعل الاعتبارات السياسية والخدماتية السلبية السائدة.

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