سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش السوري يعترض 5 آليات أمريكية بريف الحسكة


أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 5 آليات، بعد محاولته الدخول إلى قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت الوكالة إن حاجزا للجيش السوري اعترض قبل يومين رتلا لقوات الجيش الأمريكي في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأجبره على التراجع والمغادرة.

وفي الـ 18 من الشهر الحالي اعترض حاجز آخر للجيش السوري رتلاً من 5 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولته العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر بشمال غرب الحسكة وأجبره على مغادرة المنطقة. 

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