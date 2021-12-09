لبنان تسجل أول إصابتين بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيلها أول إصابتين بمتحور أوميكرون.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض للوكالة الرسمية إن "فحص الـ PCR أكد وجود حالتين بالتتبع الجيني، وأظهرت تعديلاً جينياً، ما يؤشر إلى إمكانية إصابة شخصين قادمين من أفريقيا بمتحور أوميكرون".

واضاف، أن "الحالتين بصحة جيدة، وعوارضهما خفيفة ويلتزمان الحجر منذ قدومهما إلى لبنان"، لافتاً الى أن "المصابين سبق لهما أن تلقيا اللقاح المضاد لكورونا".