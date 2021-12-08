سوريا - لبنان - فلسطين

الرئيس اللبناني يوجه رسالة اطمئنان بشأن انتخابات بلاده


أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع، ولا داعي للقلق أو الأخذ بالشائعات، وأن أي محاولة للتدخل فيها ستواجه بقوة".

جاء ذلك خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا، التي أطلعته على المداولات التي تمت مؤخرا في مجلس الأمن حول القرار 1701 (بشأن وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل) والتحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى لبنان خلال الشهر الجاري.

وقال عون: "لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ1701، والاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد".

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الرئيس اللبناني يوجه رسالة اطمئنان بشأن انتخابات بلاده
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