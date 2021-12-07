سوريا - لبنان - فلسطين

مرفأ بيروت.. قرار قضائي يعيد قاضي التحقيق لممارسة نشاطه


ردت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان، اليوم الثلاثاء، طلب رد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، المقدم من الوزير السابق، يوسف فنيانوس، شكلا لعدم الاختصاص.

وبهذا الإجراء، يعود المحقق العدلي طارق بيطار حكما إلى ممارسة نشاطه بعدما كفت يده لأسابيع، وفق وسائل الإعلام اللبنانية.

ويقود بيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 205 أشخاص في 4 أغسطس العام الماضي وأسفر عن أضرار مادية ضخمة ما فاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يشهدها لبنان.

واتهم "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة" المسيحي بيطار بتسييس التحقيق بعد أن طلب استجواب وزراء سابقين مرتبطين بهم.

 

وكانت محكمة الاستئناف في بيروت، قد قررت كف يد طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.

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