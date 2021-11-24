سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان.. هبوط جديد لليرة امام الدولار


سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، هبوطا جديدا، حيث لامست عتبة الـ24 ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مختصين إن "سعر الصرف بلغ 23850 ليرة للدولار بعد الظهر، بينما وصل سعر الصرف وفق تطبيق إلكتروني يراقب نشاط السوق السوداء إلى 24 ألفا، أي 16 مرة أقل من قيمة الليرة وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات.

ويأتي تسجيل سعر الصرف القياسي هذا بعد تدهور مستمر منذ ايلول الماضي، حين اقترب سعر الصرف من 15 ألفا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، في خطوة جاءت بعد أكثر من عام من شلل سياسي، إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في اب 2020.

ومع خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا.

ومنذ أكثر من شهر، لم تعقد الحكومة أي اجتماع مع مقاطعة حزب الله وحلفائه الجلسات قبل البت بمصير المحقق العدلي في انفجار المرفأ والذي يطالبون بتنحيته، متهمين إياه بـ"تسييس" التحقيق.

كما زادت الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج الوضع سوءا، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

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