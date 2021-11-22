موسكو تزود بيروت بصور التقطتها الأقمار الصناعية لانفجار المرفأ

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو زودت بيروت بصور التقطتها الأقمار الصناعية يوم انفجار المرفأ.

وقال لافروف، بعد أن أجرى محادثات مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في موسكو اليوم الاثنين، إن روسيا أرسلت إلى لبنان صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الضخم الذي هزه يوم الرابع من أغسطس 2020.

وأضاف لافروف، في تصريحات للصحفيين: "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، سلمنا اليوم مواد أعدتها روسكوزموس.. صورا بالأقمار الصناعية، ونأمل أنها ستساعد في التحقيق في أسباب ذلك الحادث. القضية تحظى الآن باهتمام جاد جدا في لبنان ونأمل أن يتسنى إنهاؤها"، وفقا ل‍رويترز.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه بحث كذلك مع نظيره اللبناني إمكانية مشاركة شركات روسية في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الانفجار.