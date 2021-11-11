سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله يتهم السعودية بالسعي الى حرب اهلية في لبنان


اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية بالسعي إلى حرب أهلية في لبنان، معتبرا أنها تريد من حلفائها في بلاده أن يقاتلوا حزبه.

وشدد سماحة السيد نصر الله، في كلمة ألقاها، على "ضرورة رفض الإملاءات الخارجية"، معتبرا أن "الدولة التي تقبل هذه الإملاءات هي تكذب فيما يتعلق بالسيادة"، وقال إن "السعودية هي التي افتعلت الأزمة الأخيرة مع لبنان"، مضيفا: "لسنا معنيين بالتصعيد".

واعتبر أن "ردة فعل السعودية على تصريحات الوزير قرداحي مبالغ فيها جدا جدا جدا"، موضحا ان "هناك مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون عرب وصفوا الحرب على اليمن بعبارات أقسى من تصريح قرداحي".

واشار  السيد نصر الله الى أن "زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق اعتراف عربي بهزيمة المشروع الذي أنفقت فيه مئات مليارات الدولارات العربية، وهذه الزيارة إعلان هزيمة".

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