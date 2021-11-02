القبض على احد عناصر داعش الارهابي كان ينوى استهداف مركز ديني بلبنان

كشفت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على مواطن ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكار.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها،: "في إطار تطبيق خطة الأمن الوقائي المتبعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لجهة متابعة الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وبنتيجة عمليات رصد ومتابعة، تمكنت القطعات المختصة في الشعبة من تحديد هوية أحد اللبنانيين المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتوقيفه في عكار ".

وأضافت انه "بالتحقيق معه، اعترف أنه اعتنق فكر تنظيم "داعش" الإرهابي، ثم بدأ يقوم بجمع مواد لتصنيع عبوات تفجيرية مصنعة محليا، تم ضبطها في مستودع قريب من منزله، وأنه كان على تواصل مع شخص من التابعية السورية مقيم خارج لبنان ويدين بالولاء للتنظيم ذاته، وأنه كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكار، مستخدما لهذه الغاية دراجة آلية".