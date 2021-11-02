لبنان: اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، الثلاثاء، أن اعتذار الحكومة عن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي "غير وارد لأن الحكومة لم تخطئ، وتصريحه كان قبل تشكيل الحكومة".

وقال بو حبيب بحسب "رويترز"، إن الحكومة لم تكن مطلعة على تصريح قرداحي، مشددا على "أننا مصرين أن يكون عندنا علاقات جيدة، لا بل ممتازة مع المملكة العربية السعودية، ولكن ينبغي أن نعرف بالضبط ماذا يريدون، وما هو بمقدورنا نحن كلبنانيين أن نلبي طلبات المملكة، ونفضل الحوار على الإملاء. نحن دولتان مستقلتان وكان في تعاون هائل بيننا تاريخيا".

وعن إمكانية استقالة قرداحي، قال: "من غير الواضح ما إذا كانت استقالته ستحل الخلاف مع السعودية في هذه المرحلة رغم أنها قد تكون كافية للآخرين في الخليج".