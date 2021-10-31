كاتب سوري: السعودية استغلت “رأي قرداحي” لاستهداف حزب الله

اكد الكاتب والمحلل السياسي‎ السوري ميشيل كلاغاصي، اليوم الاحد، ان الرياض استغلت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول اليمن لاستهداف حزب الله اللبناني.

وقال كلاغاصي في تصريح صحفي ان”إنضمام بعض الدول الخليجية إلى الموقف السعودي اشبه بسياسة القطيع التي تهدف الى الاستمرار بحصار وتجويع وإذلال الشعب اللبناني الذي يدعون صداقته”.

وأشار الى “إن إستغلال الرأي الشخصي لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي لإستهداف حزب الله والحكومة اللبنانية بات مكشوفاً ويصب في خانة العمالة بالوكالة لتحقيق الأهداف الإسرائيلية”.

ولفت كلاغاصي الى ان” هجوم السعودية وبعض الدول الخليجية على قرداحي هو لحماية هزيمتها التي تكبدتها الرياض في حربها على اليمن التي خلفت الجوع والدمار والقتل بحق الشعب اليمني”.

ولاقى التصعيد والترهيب السعودي ضد لبنان عقب مشاركة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في برنامج “برلمان الشباب” التي اعتبر فيها أن الحرب على اليمن عبثية داعيا إلى إيقافها، رفضا واستنكارا من قبل الحكومة والشعب اللبناني وتاييدا من الشعوبة العربية الرافضة لسياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب اليمني.