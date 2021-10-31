سوريا - لبنان - فلسطين

قرداحي يعلق على مطالبات استقالته من الحكومة اللبنانية


علق وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الأحد، على المطالبات باستقالته من الحكومة اللبنانية.

وقال قرداحي في حديث مع قناة "الجديد"، أن "استقالته من الحكومة غير واردة"، بعد الأزمة مع دول الخليج إثر تصريحاته حول حرب اليمن.

هذا وتباينت الآراء في الوسط اللبناني ما بين مطالب وداع لاستقالة قرداحي، وبين مؤيد ومناصر لتصريحاته، حيث قال رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية، في وقت سابق: "عرض جورج علي الاستقالة من بعبدا أو من بكركي، إلا أنني رفضت، فهو لم يرتكب أي خطأ..لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير قرداحي "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

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