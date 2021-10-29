تلفزيون: سفراء لبنان لدى دول مجلس التعاون الخليجي سيطردون في الساعات القادمة

نقل تلفزيون MTV اللبناني عن مصدر مقرب من مجلس التعاون الخليجي أن جميع سفراء لبنان "سيطردون من دول مجلس التعاون في الساعات القليلة المقبلة".

ويأتي هذا التطور تزامنا مع استدعاء السعودية سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبها من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة القادمة.

وأعربت السعودية عن أسفها "لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات"، وفق ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ "الافتراءات".