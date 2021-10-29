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عون يطلب من روسيا الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت


أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من روسيا الحصول على صور الأقمار الاصطناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الرئيس عون طلب رسميا من السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، أن تقوم موسكو بتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأضافت الوكالة أن الطلب جاء بعد الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام، حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، علّها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة.

وتابعت الوكالة أن السفير روداكوف وعد بنقل الطلب الرئاسي إلى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.

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