محلل سوري يكشف عن تحشيد عسكري تركي ضد “قسد”

كشف المحلل السياسي والأمني السوري، ميشيل كالاغاصي، اليوم الخميس، عن وجود تحشيد عسكري تركي بمساندة المجاميع المسلحة التي تدعمها انقرة للقيام بعميلة عسكرية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال كالاغاصي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” هناك تحشيد كبير على الحدود السورية الشمالية من الجيش التركي والمجاميع المسلحة، قرب مناطق قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية لبدء عملية ضدها”.

وأشار الى ان” هناك أكثر من 40 ألف عنصر من القوات التركية والمجاميع التي تدعمها انقرة يتمركزون قرب مناطق تل رفعت ومنبج عين عيسى شمال شرقي سوريا”.

ولفت كالاغاصي الى ان” تركيا تواصل الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى محافظة إدلب وسط تكهنات عن عملية عسكرية محتملة تستهدف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية”.

وتنظر تركيا إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية، على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي ينشط شمال العراق.