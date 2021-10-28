"حماس" تحكم بالإعدام على 6 فلسطينيين بتهمة "التخابر مع إسرائيل"

أصدرت هيئة القضاء العسكري التابعة لحركة حماس في غزة، اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام على عدد من الأشخاص الذين اتهمتهم بـ"التخابر مع إسرائيل".

وقالت هيئة القضاء العسكري التابعة للحركة، إنها "أصدرت عدة أحكام خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وتشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحق عدد من المتخابرين مع إسرائيل".

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن الأحكام شملت ستة أشخاص بالإعدام، وأخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكما واحدا بالبراءة.

وأوضحت أن "أي متخابر مع الاحتلال يقوم بتسليم نفسه للجهات القضائية يستفيد من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".

وأشارت إلى أن جميع الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، لافتة إلى أنها منحت المحكومين بالإعدام جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها حماس أحكاما بالإعدام، حيث وصلت أحكام الإعدام إلى 13 حكما منذ بداية العام الجاري، وفق مراكز حقوقية في غزة.