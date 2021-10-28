سوريا - لبنان - فلسطين

"حماس" تحكم بالإعدام على 6 فلسطينيين بتهمة "التخابر مع إسرائيل"


أصدرت هيئة القضاء العسكري التابعة لحركة حماس في غزة، اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام على عدد من الأشخاص الذين اتهمتهم بـ"التخابر مع إسرائيل".

وقالت هيئة القضاء العسكري التابعة للحركة، إنها "أصدرت عدة أحكام خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وتشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحق عدد من المتخابرين مع إسرائيل".

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن الأحكام شملت ستة أشخاص بالإعدام، وأخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكما واحدا بالبراءة.

وأوضحت أن "أي متخابر مع الاحتلال يقوم بتسليم نفسه للجهات القضائية يستفيد من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".

وأشارت إلى أن جميع الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، لافتة إلى أنها منحت المحكومين بالإعدام جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها حماس أحكاما بالإعدام، حيث وصلت أحكام الإعدام إلى 13 حكما منذ بداية العام الجاري، وفق مراكز حقوقية في غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محلل سوري يكشف عن تحشيد عسكري تركي ضد “قسد”
سوريا تدين بشدة السياسة الأمريكية تجاه الصين
"حماس" تحكم بالإعدام على 6 فلسطينيين بتهمة "التخابر مع إسرائيل"
جورج قرداحي أكبر من الاعلام العربي المأجور
حسان دياب يرفع دعوى على الدولة اللبنانية
لبنان/ مظاهر النفاق الديني تتَجلَّىَ في السياسة
كِباش التيار الوطني الحُر وحركة أمل يُحرجان حزب الله.
كيف نحمي القضاء في لبنان ؟!
التراجع عن الخطأ فضيلة..
الأمريكي يُحَرِّك أردوغان على جبهة لبنان 
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطنة : مقال صياغته سلسة ومؤسف ماورد فيه ...
الموضوع :
وداعاً (كلية الزراعة /جامعة بغداد)
مواطن : والعبادي عنده وجه ويرشح .... ومشتت عنده وجه ويتأمر ..... وامريكا عدها وجه وتتقابح...... والابراهيمي عنده وجه ...
الموضوع :
فضيحة مدوية .... مصدر مطلع : تعيين مصطفى الكاظمي مديرا لجهاز المخابرات في زمن العبادي كان عبر وثيقة مزورة
رسول حسن نجم : اذا كان المقصود بالحشد هم متطوعي فتوى الجهاد التي اطلقها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف فلم ...
الموضوع :
وجهة نظر..!
رسول حسن نجم : أحسنت ايها الاخ الكريم كيف لايكون كذلك وهو الامتداد الطبيعي للامامه في عصر الغيبه وهو المسدد من ...
الموضوع :
المرجعية..رصيد لن تنتهي صلاحيته مدى الأيام..!
قهر : وطبعا لولا العقلية الفذة للقائدلعام للقوات المسلحة لم يحصل الانجاز !!!! عليه ننتظر ٥ سنوات حتى نعرف ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالمسؤول عن تفجير الكرادة (صور)
رسول حسن نجم : اود توضيح النقاط التاليه: ١- لو قمنا باستطلاع للرأي لكل شيعي في العراق هل سمع بيان مكتب ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سبب ضعف الاقبال على الانتخابات على الرغم من الطاعة التي يبديها الناس لنصائح المرجعية الرشيدة؟
رسول حسن نجم : احسنت سيدنه فالمرجعيه اليوم والمتمثله بسماحة السيد السيستاني دام ظله هي قطب الرحى وهي الموجه لدفة السفينه ...
الموضوع :
لماذا الخوف من جند المرجعية
رسول حسن نجم : عندما عرض الاختلاف بين التأريخين في مولد نبي الرحمه صلى الله عليه واله امام السيد الخميني قدس ...
الموضوع :
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
فيسبوك