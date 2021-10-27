سوريا - لبنان - فلسطين

حسان دياب يرفع دعوى على الدولة اللبنانية


ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء السابق حسان دياب رفع دعوى على الدولة اللبنانية، الأربعاء، وذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مذكرة إحضار بحقه لاستجوابه.

وقال المحامي نزار صاغية من جماعة المفكرة القانونية لرويترز إنه يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره بالدعوى، مضيفا أن بإمكان بيطار مقاضاة آخرين في القضية.

ووُجهت اتهامات لدياب بسبب انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس 2020، الذي سقط فيه أكثر من 215 قتيلا.

ولم يحضر دياب جلستي استجواب على الأقل حددهما بيطار، الذي امتنع تقريبا كل كبار المسؤولين، الذين سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.

ولم يرد محام يمثل حسان دياب على الفور على طلب للتعليق.

وإلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين اتهمهم بيطار في القضية، قال دياب إن القاضي ليس له صلاحية مقاضاته.

ورفع هؤلاء سلسلة من الدعاوى طالبين إبعاد بيطار عن التحقيق.

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