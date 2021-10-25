وزير الخارجية اللبناني: لن نتنازل عن "إنش" واحد من حدودنا البحرية

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن لبنان لن يتنازل عن "إنش" واحد من الحدود البحرية في مفاوضات الترسيم غير المباشرة مع إسرائيل.

وفي تصريح لقناة "الجديد"، قال بو حبيب إن "الموفد الأمريكي آموس هوكستين لمس موقفا لبنانيا موحدا وإيجابيا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود".

وأضاف: "لن نتنازل عن "إنش" واحد من حدودنا البحرية"، مشيرا إلى أن الخلاف واقع على المرسوم 6433 ورؤساء السلطات اللبنانية غير مقتنعين بتعديله.

وادعى بو حبيب أن واشنطن متحمسة اليوم لمساعدة لبنان ولا تريد انهياره، معربا عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق في مفاوضات الحدود البحرية.