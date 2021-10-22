هنية: نخوض معركة من أجل الإفراج عن الأسرى بمن فيهم أسرى الأردن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن الحركة لن تتردد في تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الآن وفي المستقبل.

وقال هنية ردا على مناشدة النائب خليل عطية عضو البرلمان الأردني رئيس الحركة العمل للإفراج عن الأسرى الأردنيين: "إننا نخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم أسرى الأردن الشقيق، وأجندة الصراع مفتوحة مع العدو من أجل تحقيق هذا الهدف عاجلا أم آجلا، ولن تتردد الحركة في تحمل المسؤولية راهنا ومستقبلا على هذا الصعيد".

وأضاف: "الفريق التفاوضي الذي يدير مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال هم من خيرة رجال الحركة، ويعرفون ما الذي يجب فعله من أجل التوصل لصفقة مشرفة، وبإسناد تام من كل أذرع الحركة في الداخل والخارج عبر فصول متتالية إلى أن يتحقق الهدف النهائي بتحرير أسرانا".

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بـ"تحمل مسؤوليتها كاملة في وقف معاناة أسرانا، وكبح جماح السياسة العدوانية لمصلحة السجون الإسرائيلية"، مشيدا بالخطوات النضالية والإضرابات التي يخوضها الأسرى من أجل حقوقهم العادلة.

وقال: "لن نسمح بالاستفراد بأي فصيل داخل السجون".