لبنان... المحكمة العسكرية تطلب إفادة جعجع بشأن أعمال العنف الأخيرة في بيروت

استدعت المحكمة العسكرية اللبنانية زعيم "القوات اللبنانية" سمير جعجع، للاستماع لإفادته بشأن أعمال العنف الأخيرة في بيروت.

وأفادت معلومات لموقع "الجديد" المحلي، بأنه تم استدعاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للاستماع إلى إفادته في ملف أحداث الطيونة، وذلك على خلفية اعترافات الموقوفين.

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت، الخميس الماضي، خلال وقفة احتجاجية لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.