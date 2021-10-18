سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: أحداث الطيونة خطيرة ومفصلية


قال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الاثنين، إن أحداث "الطيونة" قبل أيام هي أحداث "خطيرة ومفصلية" وتختلف عن الكثير من الحوادث التي وقعت مؤخرا وتحتاج لتحديد موقف.

وفي خطاب متلفز، أضاف سماحة السيد نصر الله أن "هناك حزب بلبنان يمارس التحريض لتحقيق أهداف ذات صلة بالزعامة وما يعرضه من أدوار على جهات خارجية". وتابع أن "ما ظهر من تسليح وتدريب وهيكليات يؤكد أن هناك ميليشيا مقاتلة في الطيونة".

وقتل 6 أشخاص، الخميس (14 تشرين الأول الحالي)، خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعت له جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار المرفأ؛ حيث يتهمونه بتوجيه التحقيق وجهات سياسية.

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السيد حسن نصر الله: أحداث الطيونة خطيرة ومفصلية
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