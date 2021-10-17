سوريا - لبنان - فلسطين

إسرائيل: نتوقع استهدافنا بألفي صاروخ إذا اندلع نزاع مع حزب الله


قال مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل تتوقع أن تُستهدف بألفي صاروخ في اليوم حال اندلاع نزاع مسلح مع "حزب الله" اللبناني.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أوري غوردين في مقابلة مع "فرانس برس"، أن "مدنا على غرار تل أبيب وأشدود في الجنوب استُهدفت في الحرب الأخيرة مع قطاع غزة بأكبر عدد من الصواريخ على الإطلاق منذ قيام إسرائيل".

وتابع غوردين، وهو قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "في حال اندلاع نزاع أو حرب مع حزب الله، نحن نتوقع أن يتم يوميا إطلاق خمسة أضعاف هذا العدد من الصواريخ على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل

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