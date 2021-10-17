لبنان/ حزب التكليف..اتى امر الله فلا تستعجلوه

محمد صادق الحسيني ||

اكثر من مليون موالي في لبنان كان يريد الزحف نحو معراب واستئصال هذه الغدة السرطانية التي تريد أن تضعف مناعة الوطن وتهدد أمنه وتشتت قوته التي تتمثل بالجيش والشعب والمقاومة ...

وجعجع يعلم ان ابناء علي ابن ابي طالب اذا قرروا المواجهة تطوى لهم الأرض ويسير امامهم الرعب وتسخر لهم السماء سحابها ليمتطوها كخيل عربية اصيلة ...

ولكن تجرأ علينا هذا المجرم لانه يعلم ان ابناء علي ابن ابي طالب هم كمالك الاشتر اطاعةً للتكليف ، لا يقومون قيامة الهمج الرعاع بل هم على بينة من امرهم، وهم اصحاب بصيرة وصبر ، ويثقون بابن بنت رسول الله، ويأتمرون بأمره ويطيعونه ،ويذوبون فيه ولا يعلو صوتهم على صوته . يريدون ما يريد ويوقنون انه يريد ما اراده الاسلام ، والاسلام يريد ما يريده الله عز وجل...

ونحن بصبرنا هذا على الارواح التي ارتقت لنا ، نوجه رسالة للامر.يكي ، ان اعلموا يا مجرمي عوكر اننا نريد رؤوسكم . وادواتكم في لبنان لا تحتاج منا الى اكثر من جولة فيكتب التاريخ ان كان هنا جعجع وغيره من المرتزقة المرتهنين ...

ونقول لكم يا ذئاب عوكر ان معركتنا هي معكم ومع حكومتكم وسترون كل بأسنا قريباً وسترون ما يدهش وما يثقل اللسان ويقبض الأرواح ويوقف خفقان القلب ويسبب الشهقة ...

فما النصر الا صبر ساعة وأن الله مع الصابرين..