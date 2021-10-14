الجيش اللبناني يلقي القبض على أحد القناصين في محيط منطقة الطيونة

تمكن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على أحد القناصين في شارع بدارو المقابل منطقة الطيونة.

وبحسب قناة "الجديد" فهناك استمرار لانتشار القناصين على أسطح المباني المسكونة والغير مسكونة في منطقة الطيونة.

هذا وتشهد منطقة الطيونة ومحيطها منذ قرابة الساعة 11:00 صباحا، اشتباكات عنيفة وإطلاق قذائف من نوع B7 و"أر بي جي"، وذلك بعد تجمع عدد من مناصري "حزب الله" وحركة أمل" للتوجه إلى قصر العدل حيث كان سيقام اعتصام ضد المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وبحسب قيادة الجيش اللبناني فإنه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم".

وبحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية فقد أدت الاشتباكات إلى سقوط 5 قتلى و16 جريحا.