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تطورات لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى باشتباكات في بيروت على خلفية احتجاج لحزب الله و"أمل" ضد "قاضي المرفأ"


شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وكان أنصار الحزبين تداعوا إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدؤا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

وقد تم إطلاق النار على المحتجين، الذي بدورهم قاموا بالبرد على مصادر إطلاق النيران، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

- 10:59: الجيش اللبناني يرسل تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة بعد تبادل لاطلاق النار بين مسلحين  بمنطقة الطيونة.

- 11:32: مصادر أمنية لوكالة "رويترز": سقوط قتيل و5 جرحى نتيجة لتبادل إطلاق النار.

- 11:45: رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يدعو لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي ظهر اليوم.

- 11:50: إطلاق قذائف B7 في محيط الطيونة.

- 11:57: الجيش اللبناني يهدد بـ"إطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على اطلاق النار من أي مكان آخر"، ويدعو المدنيين إلى إخلاء الشوارع.

- 12:00: الرئيس اللبناني يتابع مع ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني، وذلك لمعالجة الوضع تمهيدا لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

- 12:30: قتيلان وحوالي 20 جريحا بالاشتباكات المسلحة المستمرة في بيروت.

- 12:45: حزب الله وحركة أمل، يدعوان جميع الأنصار والمحازبين إلى "الهدوء وعدم ‏الانجرار إلى الفتنة الخبيثة".

- 12:48: وزارة الصحة تطالب المستشفيات الحكومية والخاصة باستقبال الجرحى ومعالجتهم على نفقتها.

- 12:50: ارتفاع عدد القتلى إلى 3 (قتيلين إثنين في مستشفى الساحل وواحد في مستشفى الرسول الأعظم).

- 1:00: بدء اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية بسام مولوي.

- 1:20: تجدد الاشتباكات في محيط منطقة الطيونة واطلاق قذائف صاروخية.

- 1:26: ارتفاع عدد القتلى نتيجة الاشتباكات إلى 4 بعد مقتل امرأة أصيبت برصاص قناص وهي في منزلها، وأكثر من 20 جريحا.

- 1:30: الجيش اللبناني يرسل تعزيزات أمنية إضافية من جهة بدارو باتجاه الطيونة.

- 2:00: الاتحاد الأوروبي يحمل المسؤولين السياسيين في لبنان مسؤولية تطورات الأوضاع في البلاد.

- 2:04: وزراة الداخلية تعلن سقوط 5 قتلى و16 جريحا.

- 2:15: الدفاع المدني يخلي عددا من العائلات المحاصرة في أحد المباني في الطيونة.

- 2:20: وصول ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون.

- 2:35: الجيش اللبناني يفجر رمانة يدوية غير منفجرة في منطقة الطيونة.

- 2:41: تجدد الاشتباكات في منطقة الطيونة وإطلاق كثيف للقنابل والقذائف، بعد هدوء حذر استمر لبعض الوقت.

-3:00: الصليب الأحمر اللبناني يعلن عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى ستة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحا.

- 3:40: "حزب الله" و"حركة أمل" يتهمان مجموعات من "القوات اللبنانية" بـ"ممارسة عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد".

- 18:15: قدم رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اعتذاره للاشتباكات المسلحة التي حصلت الخميس في بيروت بين أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" ومسلحين، لكنه أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها.

وقال ميقاتي، في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم، في أول تعليق له على "أحداث الطيونة": "هل ما جرى اليوم هدفه إسقاط حكومتي؟ تذكروا أن هدف حكومتي تخفيف أثر الارتطام".

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تطورات لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى باشتباكات في بيروت على خلفية احتجاج لحزب الله و"أمل" ضد "قاضي المرفأ"
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