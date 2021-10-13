لبنان.. سقوط طائرة مدنية في البحر وعمليات البحث جارية

سقطت طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز سيسنا 172 بالبحر في منطقة حالات، وفق ما أفادت إذاعة "صوت لبنان".

وباشرت فرق الجيش والدفاع المدني البناني عملية الانقاذ والبحث عن شابين كانا على متنها، وهما: ب.عبد الاحد، وع.الحاج أحمد.

وقد اجرى رئيس مجلس الوزرء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة المدنية كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ.