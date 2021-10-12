محلل سوري: القوات الامريكية تجري تدريبات مكثفة شرقي دير الزور

اكد الباحث في الشأن الأمني والسياسي السوري، ميشيل كالاغاصي، اليوم الثلاثاء، ان قوات الاحتلال الامريكية تجري تدريبات عسكرية مكثفة في احدى قواعدها غير الشرعية شمال شرقي محافظة دير الزور.

وقال كالاغاصي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية يجري تدريبات عسكرية في قاعدته غير الشرعية بحقل كونيكو شمال شرقي دير الزور في سورية”.

وأشار الى ان”قوات الاحتلال الأمريكي تقوم بتدريبات عسكرية في محيط حقل (كونيكو) للغاز الطبيعي الذي تتخذه كقاعدة عسكرية غير شرعية لها، واستعملت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المروحية”.

ولفت كالاغاصي الى ان” الجيش الأمريكي ادخل قافلة لوجستية جديدة إلى مناطق سيطرته شمال شرقي سوريا، تزامنا مع مناورات بالذخيرة الحية أجرتها قواته التي تحتل حقل (كونيكو) للغاز الطبيعي في ريف دير الزور”.

يذكر أن القوات الأمريكية تتخذ من حقول النفط والغاز في أرياف دير الزور والحسكة قواعد عسكرية لا شرعية لها في سوريا، بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي