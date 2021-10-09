سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان يدخل العتمة بعد انفصال تام لشبكة الكهرباء


اعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت،عن انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.

وقالت قناة الـ "LBCI" ان "شبكة الكهرباء انفصلت بشكل كامل ودخل لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200".

هذا وأشارت صحيفة "النهار" وفق معلومات وردت لها، إلى أن وزير الطاقة، وليد فياض، أحال إلى مدير عام إدارة المناقصات جان العلية، موافقة "البنك المركزي" على اعتمادات لاستيراد الفيول، وأن الإدارة ستجري المناقصة بأسرع وقت، في حال كان دفتر الشروط يراعي المعايير التي طلبها الاتحاد الأوروبي، على أن يشارك في المناقصة أكبر عدد من الشركات".

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1950.

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