سوريا - لبنان - فلسطين

خبير سوري يكشف عن توتر امريكي تركي شرق الفرات


اكد الخبير الأمني السوري ميشيل كالاغاصي، اليوم الأربعاء، ان هناك حالة من التوتر بين المجاميع المسلحة المدعومة من قبل القوات الأمريكية والأخرى المدعومة من قبل تركيا والتي تشير إلى احتمالية حدوث اصطدام عسكري في مناطق شرق الفرات.

وقال كالاغاصي في تصريح ل /المعلومة/، ان”  التغيرات والاندماجات التي تجريها المجاميع المدعوم من أنقرة من خلال التدريبات العسكرية لعناصرها ضمن معسكرات مغلقة، تشير إلى احتمالية التحضير لعملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية شمال شرق سوريا”.

وأشار الى ان “المجاميع الدعومة تركيا تخضع الان لدورات تدريبية عسكرية على مختلف صنوف الأسلحة العسكرية والتدريبات البدنية من اجل تحضيرهم لمعركة محتملة ضد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن”.

وأضاف كالاغاصي، ان” واشنطن وانقرة تسعيان الى كسب المزيد من المواقع والقواعد العسكرية في سوريا والعراق”، مشيرا الى ان” وجود فصائل المقاومة في سوريا والعراق يحول دون تحقيق المطامع الامريكية والتركية في هذين البلدين”

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