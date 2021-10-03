العجوز والعطار وكيلو الذهب والبنزين.

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ناجي امهز || يحكى أن رجلا عجوزا عجز اطباء العالم عن معالجته من مرضه، حتى وصل يوما إلى لبنان، وهناك قابل أحد العطارين فقال له العطار. ▪️ماذا بك يا سيدي؟ ▫️أجاب العجوز، يا بني اني لا اسمع سعالي. ▪️قال له العطار اللبناني: ان دوائك عندي. ▫️نظر إليه العجوز باستغراب: وقال له لقد عجز أطباء الدنيا عن علاجي، فأن جعلتني اسمع سعالي ساعطيك نصف كيلو ذهب. وبالفعل خلال دقائق اعد العطار اللبناني مستحضرا من الأعشاب، ▪️وقال للعجوز. عندما تسمع سعالك تأتيني بنصف كيلو الذهب. وما كاد أن يمر اسبوع، والا بالرجل العجوز واقفا أمام باب العطار، وبصبحته رجل قانون، ومعه طبيب. وصرخ العجوز على العطار وجاء العطار مستعجلا، ▫️فقال له العجوز لقد جئت إليك ومعي رجل القانون والطبيب، رجل القانون جاء معي ليشهد اني ساعطيك كيلو ذهب ليس نصف كيلو، لأنك نجحت نجاحا باهرا، وأصبحت اسمع سعالي جيدا. والطبيب جاء معي ليفهم منك هذا السر العظيم الكبير. وكيف جعلتني اسمع سعالي. ▪️قال العطار للعجوز شكرا على كيلو الذهب. وهنا تدخل الطبيب وسأل العطار كيف نجحت بأسماع العجوز سعاله، ▪️امسك العطار بيد الطبيب واخذه بعيدا عن مسامع الرجل العجوز وقال له هامسا لقد كان الأمر سهلا ان أجعله يسمع سعاله، فقد أعطيت له دواء يزيد قوة السعال، وهكذا اشتد وارتفع صوت سعاله فسمعه بوضوح. وهكذا الحكومة اللبنانية، فالشعب كان ينتظر لساعات بطوابير على محطات البنزين من أجل تعبئة الوقود، وبدل ان تأتي الحكومة بكميات كبيرة من البنزين تكفي المواطنين وتحل عجقة الطوابير، قررت الحكومة ان ترفع سعر المحروقات بأسعار خيالية ففر المواطن عن المحطات واختفت العجقة الطوابير. وهكذا خرجت الحكومة على الشعب وقالت لهم لقد انتهت أزمة الطوابير والبنزين متوفر بسعر يعادل ثلث الحد الأدنى للأجور. يعني الله يستر اذا بعد بصير عجقة على الأفران يمكن تصير ربطة الخبز بعشرة اضعاف زيادة. يا شعب لبنان الله يخليكم، خليكم بلا طوابير.