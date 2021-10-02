سوريا - لبنان - فلسطين

الجهاد الإسلامي: الاحتلال ينتقم من أسرى جلبوع الستة بعزل مميت


قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، "إنّا لم نتفاجأ بقرار الاحتلال عزل الأسرى الستة، وإن التصعيد ضد الأسرى لم يتوقف منذ عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع".

وأكد مزهر في تصريحات صحفية لإذاعة صوت القدس المحلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد الانتقام من الأسرى بشكل عام، وأسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص، بعد عملية انتزاع الحرية.

وأشار إلى أن "مصلحة السجون والشاباك الصهيوني يعاقبان الأسرى الستة عبر وضعهم في زنازين الموت، والتي تنعدم من أي مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية".

ولفت إلى أن الاحتلال يحاول الضغط نفسيًا على الأسرى الستة والعزل بحقهم قد يستمر لسنوات طويلة. وأضاف أن رفض الاحتلال حضور الأسرى الستة للمحكمة غداً بذريعة فيروس كورونا يشكل انتهاكاً جديداً ضد الأسرى.

وحول الخطوات المطلوبة في الوقت الحالي، قال مزهر "إن وحدة الحركة الأسيرة والخطوات التصعيدية الجماعية، هي الكفيلة لرفع الظلم ووقف الإجراءات القمعية بحق أسرى الجهاد الإسلامي داخل السجون".

وختم مزهر حديثه بمطالبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والشتات بدعم الأسرى ونصرتهم لوقف كافة الإجراءات القمعية داخل السجون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجهاد الإسلامي: الاحتلال ينتقم من أسرى جلبوع الستة بعزل مميت
لبنان / الحاكم بأمره يتصرف كدكتاتور بالضغط على 750 ألف مودع بالدولار
إدلب بين بوتين والأسد حَسم عسكري أَم حَل؟!
الحل الوحيد للازمة اللبنانية، وخفض الدولار وعودة الودائع
لبنان/ لماذا تتماهى تصريحات غبطة البطرك مع المطالب الأمريكية والصهيونية؟
ماكرون يؤكد على دعم لبنان ويطالب ميقاتي بإصلاحات فورية
صحيفة لبنانية: جنبلاط تدخل للإفراج عن موقوف سوري على صلة بعميل إسرائيلي
سوريا والكيان الصهيوني ليسوا نظيرَين بَل عدُوَين
العثور على جثة شاب مكبلة اليدين والقدمين بمنزله في لبنان
عون يبحث مع ميقاتي التطورات بعد التحرك الإسرائيلي بشأن التنقيب عن الغاز والنفط بمنطقة متنازع عليها
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك