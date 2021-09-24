ماكرون يؤكد على دعم لبنان ويطالب ميقاتي بإصلاحات فورية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن بلاده لن تتخلى على لبنان، مطالبا رئيس الوزراء اللبناني بالقيام بإصلاحات فورية.

وذكر ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: "أود أن أشدد على أن فرنسا ستسمر في دعمكم في كل مآسيكم، سنستمر في تقديم الدعم ونرغب في مساعدتكم على النجاح".

وأضاف: "تبادلنا حوارا صادقا وذات تطلعات مستقبلية.. رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام بالقيام بالإصلاحات الضرورية".

وأبرز أن "المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات".

وتابع ماكرون: "الجميع يعرف العقبات التي عرقلت تشكيل الحكومة، والآن على هذه الأخيرة البدء سريعا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والعمل على مكافحة الفساد".

من جهته، قال ميقاتي إن فرنسا حليف دائم للبنان، مشيرا إلى أن حكومته "عازمة على إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان ربيع العام المقبل".

وتابع: "سنقوم بالإصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.. حكومتي ستعمل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والبرلمان لإجراء الإصلاحات الضرورية".

وختم رئيس الحكومة اللبنانية بالقول إن بلاده تعول"حاليا على الدعم العربي والغربي للبنان".